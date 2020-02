Panopticon, torna il Carnevale sociale di Montesanto

Partirà alle 15.00 del 25 febbraio dal Parco Ventaglieri, la parata del XV Carnevale sociale di Montesanto, promosso dalle reti di cittadinanza di Montesanto-Tarsia-Ventaglieri.

Tema di quest'anno è "Panopticon", qui declinato in modo allegorico come un mostro, uno specchio nero dai tanti grandi occhi che sempre ci osserva e cerca di controllarci e dal quale i colori, l'arte, la gioia e la solidarietà possono liberarci.



La parata in maschera del martedì grasso, che parte dal Parco Sociale Ventaglieri per attraversare le strade del quartiere e del Centro Storico, non è che la grande festa finale di un percorso che promuove l’incontro, il confronto, la cooperazione, la conoscenza, l’affezione tra persone e gruppi in un’atmosfera di accoglienza e laboriosità, con lo scopo di creare occasioni di crescita e autoeducazione della comunità. I Carnevali sono sempre stati organizzati, nei mesi che precedono la sfilata, attraverso laboratori aperti nei diversi punti del quartiere che vedono la partecipazione di grandi e bambini di diverse estrazioni sociali.

I laboratori di preparazione del carro e delle maschere si terranno:

- ogni sabato mattina a Piazzetta Olivella dalle 11.00 alle 15.00

- il lunedì alle Scalze (Salita Pontecorvo 65) dalle 18.00 alle 20.00

- il Martedì al Damm (Via Avellino a Tarsia) dalle 16.30 alle 18.30

Il Carnevale a Montesanto è parte della rete dei Carnevali sociali napoletani che ogni anno riempie le strade della città di laboratori, colori, parate