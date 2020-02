Carnevale Sociale del Centro Storico 2020

Torna il Carnevale Sociale del Centro Storico promosso dalla Rete Strummolo. carnevale organizzato dal basso attraverso l'unione di abitanti, associazioni, attivisti, beni comuni, commercianti e artisti del quartiere

L'appuntamento con la sfilata tra le vie del centro antico di Napoli è per martedì 25 febbraio alle 14.30, con partenza da Santa Fede Liberata in via San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Tema della kermesse di quest'anno è "Tutte 'e facce d'a città".