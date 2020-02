Carnevale Sociale alla Sanità "Oltre i Luoghi Comuni"

Torna il Carnevale Sociale alla Sanità promosso dalla Rete Educativa del Rione Sanità.

Il colorato corteo dell'XI edizione della manifestazione si terrà il 21 febbraio con partenza alle 10:00 da Piazza Sanità per giungere fino a Piazza Cavour.

Tema del Carnvale 2020 è 'Luoghi comuni: al di là di ogni luogo comune - Bellezza, Cura e Comunità'.

Si è deciso - spiegano gli organizzatori - di allargare la riflessione ai luoghi della Natura, intesi come luoghi di vita per ognuno di noi, da cui non possiamo prescindere se vogliamo occuparci da un punto di vista educativo degli ambienti di vista dei bambini. L'idea è quella di focalizzare la nostra attenzione sui quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Tanti anche i laboratori attivati nelle scuole e nei centri territoriali nelle settimane precedenti il corteo, interventi di animazione di strada e quest'anno, per la prima volta, anche un contest (concorso non a premi) lanciato ai ragazzi.

I festeggiamenti per il Carnevale Sociale alla Sanità rientrano in quelli della più ampia rete del Carnevale Sociale a Napoli.