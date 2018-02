"Assalto al Castello dei desideri": Parata di Carnevale Sociale a Capodimonte

L'8 febbraio torna l'appuntamento con il Carnevale sociale anche nel quartiere di Capodimonte. Tema di questa edizione 2018 è l'"Assalto al Castello", inteso come abbattimenti di muri e barriere.

"Anche quest'anno - spiegano i promotori della manifestazione - Capodimonte si appresta a dare il suo contributo alla costruzione del Carnevale Sociale del 2018. La parata di Carnevale, primo esempio quella di Scampia, è un appuntamento che a partire da reti di esperienze di educativa territoriale nelle periferie, ormai da 36 anni prova a rappresentare la parte bella di questa città, fatta di condivisione, divertimento, partecipazione e solidarietà. Il Carnevale sociale è un bene comune della città in quanto prodotto di un modo differente di intendere gli spazi e i territori e anche Capodimonte farà la sua parte. In questo secondo appuntamento il tema di quest'anno sarà l'"Assalto al Castello": le fortezze, i muri e le barriere ideologiche e fisiche cadranno per un giorno ai piedi dei nostri sogni e desideri, sul finire di una sfilata ricca e colorata che animerà le strade del nostro quartiere".

La parata partirà dal bosco di Capodimonte (entrata Porta Piccola ).