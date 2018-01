Carnevale Savianese 2018: quarantesima edizione della grande manifestazione

La quarantesima edizione del Carnevale Savianese si apre mercoledì 17 gennaio, con il tradizionale appuntamento del corteo storico “La repubblica di Masaniello”. La marcia dei figuranti, organizzata dall’associazione Arci Masaniello in collaborazione con il centro studi “Mimì Romano”, partirà alle ore 17,30 dalla sede dell’Arci in via degli Orti e percorrerà tutto il centro storico, fino ad arrivare a Corso Italia.



Il corteo delle maschere quest’anno avrà anche l’onere di trasportare l’anfora contenente il fuoco per l’accensione del fucarone, affidato all’associazione Agm: infatti al termine del corteo sarà acceso il primo fucarone che darà ufficialmente inizio alla quarantesima edizione del Carnevale Savianese. Nel corso della serata, appuntamento da non perdere con le gustose, tradizionali pietanze del Carnevale.

L'8 febbraio, poi, appuntamento con il raduno degli Artisti di Strada e la presentazione dei 13 carri su corso Italia. In programma esibizioni con spettacoli itineranti su tutto corso Italia.

Le tradizionali (ma sempre innovative) sfilate dei carri allegorici si terranno poi nei giorni 4, 11 e 13 febbraio. Appuntamento da non perdere con una delle manifestazioni carnevalizie più spettacolari della regione.