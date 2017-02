Carnevale Savianese 2017

Torna l'appuntamento con l'imperdibile Carnevale di Saviano.

Il programma dal 19 al 28 febbraio:

Domenica 19 Febbraio

Ore 9.00-10.00 Posizionamento dei 12 Carri Allegorici sul Corso Italia/P.zza XI Agosto

Ore 10.00 "Giornata di Presentazione" con il Villaggio di Carnevale

Ore 10.00-13.30 "grande festa per i bambini" con trenino che circolerà per le strade cittadine a cura della Cantina del Carnevale

Ore 16:00-20.00 VII raduno degli “Artisti di Strada” e Presentazione dei Balletti

Ore 21.00-24.00 “Carnevale Sotto le Stelle” VI Ed. a cura dei Dj & Vocalist Savianesi, piazzale De Nicola.

Lunedì 20 Febbraio

Ore 19,00-24,00 Ass.Quelli della Notte: Serata Gastronomica in collaborazione con "La Regina" con Carro in Via Stefano Corsi

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata "Wonder Food" con Carro in Via Luca Giordano

Martedì 21 Febbraio

Ore 19,00-24,00 Rione S.Erasmo: "Pizza Carnevale" serata offerta da "Biliardo'65" in corso Vittorio Emanuele

Ore 19,00-24,00 Ass.Quelli della Notte: "Canto,ballo e stuzzichini" in collaborazione con "bar La rosa blu" con Carro in P.zza XI Agosto

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata gastronomica con Carro in masseria Maione

Mercoledì 22 Febbraio

Ore 19,00-24,00 Rione Croce: "Auguri Presidente!!!" serata gastronomica con carro in Via Trezzelle

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata gastronomica con Carro in Via Luca Giordano



Giovedì 23 Febbraio

Ore 19,00-24,00 Cantina del Carnevale: serata enogastronomica spagnola "Paella & sangria" in C.so Vittorio Emanuele

Ore 19,00-24,00 Rione Torre: serata gastronomica con Carro in via Santa Rita

Ore 19,00-24,00 Rione Sirico: serata gastronomica con Carro in via Palatone

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata gastronomica con Carro in masseria Per e Puorc

Ore 19,00-24,00 Rione Sena: Serata gastronomica con Carro in via Sena

Ore 19,00-24,00 Rione Capocaccia: Serata gastronomica con Carro in San Felice

Ore 20,00-24,00 Gran Galà di Carnevale III^ ed. a cura del Forum dei Giovani presso la Sala Consiliare del Comune di Saviano

Venerdì 24 Febbraio

ore 9.00-13.00 Carnevale dei ragazzi Istituto Comprensivo Statale "2 A.Ciccone" Scuola dell'infanzia-primaria-secondaria di I grado e l.I.S. Saviano

presenta: "A CARNEVALE L'INTERCULTURA VALE" Sfilata in Maschera

PERCORSO: via L.Sciascia, P.zza Musco,Trav.Caliendo,C.so Garibaldi,P.zza Ciccone,P.zza Vittoria,C,so Umberto I,via Stefano Corsi

Spettacolo: Palco Piazzale Enrico De Nicola

Ore 19,00-24,00 Rione Sirico: serata gastronomica in via Strettola

Ore 19,00-24,00 Rione S.Erasmo: "Hard Rock Candela Santermese" serata offerta da "Stefano Addeo" con Carro in C.so Vittorio Emanuele

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata gastronomica con Carro in masseria Aliperti

Ore 21:00 Finale Coppa Carnevale VIII Ed.:a cura di Sport360 & Zona Zero presso "GI.SA" in via Cimitero

Sabato 25 Febbraio

ore 9.00-13.00 Carnevale dei ragazzi Circolo Didattico Saviano presenta: ""CINEMA E CORIANDOLI" Sfilata in Maschera

percorso: via Roma, P.zza Vittoria,C.so Umberto, via Stefano Corsi, C.so Italia, C.so Europa, Via Falcone e Borsellino

spettacolo: Palazzetto Scuola Media

Nel Corso della Manifestazione sarà ufficializzato il gemellaggio con l'istituto Comprensivo 46° Scialoja Cortese di Napoli

Ore 16.00-20.00 CARNEVALE IN PARROCCHIA: tutti i bambini e ragazzi possono recarsi nei vari oratori per partecipare alla festa in maschera:

le parrocchie che hanno aderito: S.Michele Arcangelo in Piazza Vittoria

Parrocchia Immacolata in Corso Garibaldi

Parrocchia San Giovanni Battista in Sirico

Parrocchia Sant'Erasmo

Ore 17,00-24,00 Rione Sirico: animazione per bambini e serata gastronomica con Carro in P.zza Gianturco

Ore 19,00-24,00 Rione S.Erasmo: Serata in Maschera con Carro in Piazza Diana

Ore 19,00-24,00 Ass.Quelli della Notte: serata gastronomica con Carro in via Crocelle

Ore 19,00-24,00 Ass.W la TV: Serata gastronomica e canora con Carro in via Molino

Ore 19,00-24,00 Rione Croce: serata gastronomica con carro in via San Paolino

Ore 19,00-24,00 P.R.S.O'Tubbazzo: "Tubbazzo Pride" festa con carro in Piazza Vittoria

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Sfilata delle Mascherine per la contrada e serata gastronomica con Carro in masseria Cerreto

Domenica 26 Febbraio

Ore 12,00-14,00 Posizionamento dei Carri sul circuito

Ore 15,00-24,00 Prima sfilata dei 12 Carri Allegorici e Gruppi mascherati –Circuito Storico

Diretta Web del Carnevale su sito: www.arcimasaniello.it

Lunedì 27 Febbraio

Ore 17,00-24,00 Ass.La Vittoria & A.G.M. Production: serata ludica in P.zza XI Agosto

Ore 19,00-24,00 Ass.Prospettive: serata gastronomica "Fantasy Park" in via Fressuriello

Ore 19,00-24,00 Rione Croce: serata gastronomica con carro in Piazza A.Ciccone

Ore 19,00-24,00 Rione Cerreto-Aliperti: Serata gastronomica con Carro in masseria Feruto

Ore 19,00-24,00 Rione Sant'Erasmo: Serata gastronomica con Carro in via Tappia Furignano "Savianese Trasporti"

Martedì Grasso 28 Febbraio

Ore 12,00-14,00 Posizionamento dei Carri sul circuito

Ore 15,00-24,00 Gran sfilata dei 12 Carri Allegorici e Gruppi mascherati-Ospiti

Circuito Storico

Diretta Web del Carnevale su sito: www.arcimasaniello.it