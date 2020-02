Carnevale Abatese 2020: Carri Allegorici, musica e tanto divertimento

Tornano i tradizionali festeggiamenti per il Carnevale a Sant'Antonio Abate con Carri allegorici, musica, balli e tantissimo divertimento per adulti e bambini

Ecco gli appuntamenti da non perdere:

16 Febbraio ore 16:00 partenza Via Scafati;

23 Febbraio ore 16:00 partenza Via Stabia;

25 Febbraio ore 16:00 partenza Via Roma.

La mattina del 16, del 23 e del 25 Febbraio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la c di Sant'Antonio Abate e nell’area parcheggio ci sarà animazione ed intrattenimento per tutti accompagnati dai Carri Allegorici, pronti a farvi vivere tutto il divertimento del Carnevale