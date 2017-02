Carnevale Palmese 2017: torna l'appuntamento con "Le Quadriglie"

Torna l'attesissimo appuntamento con Il Carnevale delle Quadriglie a Palma Campania.

La kermesse si apre la domenica 19 febbraio alle ore 16,00 con la prima sfilata de ‘le Quadriglie’.

Con in testa il maestro, le Quadriglie sfileranno per le vie del centro con i loro pregiati costumi per far apprezzare le caratteristiche e le peculiarità delle maschere.

Durante la sfilata la quadriglia si dispone secondo un filo logico rappresentativo del tema che essa stessa rappresenta e mette in scena.

Al suono del tradizionale passo, quindi, la quadriglia metterà in sequenza i costumi e le strutture scenografiche.

L'intero programma del Carnevale (che andrà avanti fino al 28 febbraio) è disponibile al sito carnevalepalmeseofficial.it



Per maggiori info: presidente@carnevalepalmeseofficial.it

info@carnevaleplameseofficial.it