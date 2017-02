Carnevale a Palazzo Reale e al Museo Archeologico con Coopculture

Bambini in maschera a Palazzo Reale e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per apprendere, divertendosi, la storia e le curiosità dell'Appartamento Storico e della Collezione Egizia. In occasione dell'ultima domenica del Carnevale, CoopCulture, società concessionaria dei Servizi Didattici, propone un programma di iniziative didattiche a tema per far scoprire a grandi e piccini le opere d'arte esposte nei due importanti siti culturali della città di Napoli.

Due, in particolare, gli appuntamenti previsti per domenica 26 febbraio 2017:

Palazzo Reale di Napoli. Ore 11.00 "Maschere a Palazzo_di re e regine" Visita gioco per bambini 6-12 anni A un arguto maggiordomo è riservato il compito di accompagnare re e regina a visitare il Palazzo appena restaurato. Nel gioco di ruolo, sono coinvolti direttamente i bambini che, aiutati da un canovaccio e dall'operatore didattico, dovranno recitare la parte dei regnanti e mettere alla prova il maggiordomo riguardo alla storia e alle curiosità del Palazzo e ai suoi tesori. L'obiettivo è quello di educare le giovani generazioni al rispetto, alla cura e alla conservazione del patrimonio che un giorno sarà consegnato loro in eredità.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ore 11.20 "Un gioco da Museo... Egitto... in maschera". Itinerario laboratorio per bambini 6-12 anni Un archeologo accompagnerà i bambini e i loro genitori alla scoperta della civiltà egizia attraverso le opere e le collezioni esposte presso la Sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Al termine del percorso, i bambini giocheranno al gioco dell'oca, le cui caselle raffigurano immagini o particolari delle opere appena visitate nella Sezione Egizia.

Costo: euro 5 a persona + biglietto di ingresso al sito (gratuito per i ragazzi al di sotto dei 18 anni)

Prenotazione consigliata (obbligatoria per Palazzo Reale) fino a esaurimento posti al numero 848 800 288 (+39 06.39967050 dai cellulari e dall'estero).