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Eventi / Cibo e Vino

Carnevale napoletano con delitto

    Rosalia

    GRAN CARNEVALE 2017 MASCHERE DIVERTENTI E INTRIGHI AL VIC STREET, NOTA TAVERNA NAPOLETANA SPETTACOLO SITA NEL CUORE DELLA CITTA DI NAPOLI A POCHI PASSI DAL LUNGOMARE LIBERATO.

    LA TAVERNA SPETTACOLO VIC' STREET VI DA' IL BEN VENUTO ALLA SERATA TARGATA VIC STREET TRA MISTERO E DIVERTIMETI ! DJ E SPETTACOLO NEL GIUSTO CONNUBIO TRA ELEGANZA E DIVERTIMETO PREPARATEVI APARTECIAPRE A UNA SERATA SPENSIERATA E RICCA DI SORPRESE SOLO CENA E SPETTACOLO CON GIOCO A PREMI

    20,00 EURO A PERSONA MENU LA GRANDE ABBUFFATA ***PROSECCO E ANTIPASTO DELLO CHEF **** MOZZARELLA PROSCIUTTO E CROSTINI PRIMO PIATTO **** LASANGA SECONDO PIATTO *** SALSICCIA E PATATE DOLCI NAPOLETANI *** AL CIOCCOLATO

    PREZZO OFFERTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 25,00 EURO PER PERSONA ANZICHE' 35,00 CENA COMPLETA

    OPPURE INGRESSO DOPO CENA 10,00 EURO CON CONSUMAZIONE IN PREVENDITA A NUMERO CHIUSO

    ore 20,30 EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 info.: 081/662423 cell.: 3356215087

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