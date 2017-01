Carnevale napoletano con delitto 2017

GRAN CARNEVALE 2017 CON DELITTO MASCHERE DIVERTENTI E TANTI INTRIGHI ore 20,30 EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44

info.: 081/662423 cell.: 3356215087

VIC STREET NOTA TAVERNA NAPOLETANA SPETTACOLO SITA NEL CUORE DELLA CITTA DI NAPOLI A POCHI PASSI DAL LUNGOMARE LIBERATO VI DA' IL BENVENUTO ALLA SERATA TARGATA VIC STREET TRA MISTERO E DIVERTIMETI ! DJ E SPETTACOLO NEL GIUSTO CONNUBIO TRA ELEGANZA E DIVERTIMETO PREPARATEVI A PARTECIAPRE A UNA SERATA SPENSIERATA E RICCA DI SORPRESE SOLO CENA E SPETTACOLO CON GIOCO A PREMI 25,00 EURO A PERSONA MENU LA GRANDE ABBUFFATA ***PROSECCO E ANTIPASTO DELLO CHEF **** MOZZARELLA PROSCIUTTO E CROSTINI PRIMO PIATTO **** LASANGA SECONDO PIATTO *** SALSICCIA E PATATE DOLCI NAPOLETANI *** AL CIOCCOLATO

PREZZO OFFERTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 25,00 EURO PER PERSONA ANZICHE' 35,00 CENA COMPLETA

INFO E PREVENDITA 081662423 CELL.: 335/6215087 SOLO SU PRENOTAZIONE A NUMERO CHIUSO

OPPURE INGRESSO DOPO CENA 10,00 EURO CON CONSUMAZIONE IN PREVENDITA A NUMERO CHIUSO

TRAMA ( DA LEGGERE PER PERTECIPARE) "Tutto ha inizio in una sera d'inverno, Quattro amici Michela, Francesca Giovanni e Bartolomeo stanno discutendo su dove e sul come trascorrere la serata del Carnevale, indecisi sul da farsi ... stanchi delle solite feste in maschera approssimate decidono di scegliere di trascorrere il Carnevale 2017 in un posto esclusivo !!! un antico Castello che ogni anno organizza un Gran ballo in Maschera, Il misterioso Castello e famoso si per le feste a tema, ma soprattutto per i Delitti che avvengono ogni anno il giorno del ballo in Maschera. I quattro amici sono increduli sui delitti e soprattutto stanchi della mondanità della loro vita ordinaria sono alla ricerca di adrenalina e emozioni quindi decidono di partecipare al gran Ballo .... ma essendo sprovvisti di auto da neve sono costretti ad invitare anche l'Odiato Fabio ! l'unico che possiede il necessario per raggiungere il famoso castello, sempre estremamente disponibile, gentile e sdolcinato Fabio li accompagnerà, ma toccherà proprio a Fabio la triste sorte! la notte del Gran Ballo l'uomo Odiato dai Quattro Amici sarà ritrovato morto impiccato nella sua stanza tutto inizialmente farà pensare a un suicidio .... ma??? la realtà è ben diversa .... uno dei quattro presunti amici odiava a tal punto il Pio Fabio da approfittare della location per attuare l'Assassinio!