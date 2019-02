Carnevale con MY LITTLE PONY a Le Porte di Napoli



Pinkie Pie e RainbowDash tornano al Centro Commerciale Le Porte di Napoli per festeggiare un Carnevale Ponico.

Sarà una festa piena di magia.

Dalle 16 alle 20 potrete incontrare I My Little Pony per una foto speciale insieme a loro.

Vi aspettano inoltre

- Corner make Up & Hairstyle dove farvi truccare e pettinare come delle vere Pony

-accessori speciali a tema My Little Pony per speciali scatti fotografici

Per festeggiare vi aspettano tanti gadget e diplomi dell'amicizia.



Manda una email con oggetto "Porte di Napoli MLP” a mlp@leftloop.com e ritira un gadget durante l'evento.



Ingresso gratuito



Info e dettagli

Centro Commerciale Porte di Napoli

Afragola

Via Santa Maria La Nova 1

081.8607151

https://www.facebook.com/events/364221507520073/?ti=icl