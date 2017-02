Carnevale@MADRE_mascherarsi ad arte: laboratorio didattico

In occasione del Carnevale, i Servizi educativi del museo MADRE propongono Carnevale@MADRE_mascherarsi ad arte, un laboratorio didattico per famiglie inserito nel ciclo Famiglia MADRE, in cui i genitori e figli, assistiti dagli operatori didattici del museo, potranno avvicinarsi alle pratiche e ai linguaggi della contemporaneità, esplorando le opere della collezione site-specific. Ispirandosi ad esse, al termine della visita adulti e bambini potranno realizzare insieme maschere e accessori da indossare, per celebrare il Carnevale trasformandosi in "opere d’arte animate".

Per chi avrà voglia di condividere la propria esperienza sui social network l’hashtag dedicato è #FamigliaMADRE.

Ingresso al museo gratuito

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti con prenotazione telefonica obbligatoria al numero 081.19313016 (lunedì-domenica ore 10:00 -19:00)