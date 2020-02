Carnevale sul lago d'Averno: laboratori, pic-nic e tanto divertimento

Presso la fattoria didattica Il Giardino dell'Orco sulle sponde del lago d'Averno a Pozzuoli, tante proposte per trascorrere il Carnevale.



CAMPUS DI 2 GIORNI

due giorni outdoor per i bambini dai 4 anni di età:

giochi, didattica, esperienze e tanta Natura.

A partire dalle ore 8.30 / 9.00 e fino le 15.30 / 16.00

include pranzo e merenda.

(o al coperto in caso di mal tempo)



Lunedì 24 febbraio:

Attività didattica all'aperto (Erbario, orto in cassetta)

pranzo

e dopo Mani in Pasta (preparazione di chiacchiere dolci)



Martedì 25 febbraio

Giochi di Campagna

pranzo

e dopo Mani in Pasta (laboratorio manipolazione dell'argilla )

e ciambelle per tutti!





Prezzo al giorno intero: 25 euro per bambino (secondo figlio o amico 20 euro al giorno)

Prezzo fino le 12.30, con merenda, senza pranzo: 15 euro

Prezzo attività solo pomeriggio, dalle 13.30: 10 euro





Sabato 24 Febbraio

MASCHERE DI CARNEVALE !

Laboratorio con l'argilla: manipolazione e decorazione di una maschera di Carnevale.

Durata 2 ora

Inizio ore 11.00 e ore 15.00

Prezzo 15 euro (secondo figlio 10 euro).



PIC-NIC IN FAMIGLIA

prezzo speciale per chi vuole prenotare un tavolo da pic-nic, 5 euro a persona.





E' obbligatoria la prenotazione al 3924476982 info@ilgiardinodellorco.it

