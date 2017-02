Carnevale all'Ippodromo: festa in maschera, selfie e premi

Carnevale all'Ippodromo di Agnano domenica 26 febbraio (ingresso gratuito ore 10) con iniziative a tema organizzate nel parco.

Festa in maschera (ore 12.00/15.00) con animatori in costume e per tutti i bimbi, trucco, balli latino americani e dei cartoni animati, teatrino delle marionette, big jumping e giochi di squadra. Parata delle maschere e premiazione finale con coriandoli e stelle filanti. Per tutti, lingue di carnevale (fino ad esaurimento). Selfie e foto ricordo da stampare all'istante presso l'area ‘atmosfere di carnevale’. E ancora, letture animate di narrativa, illustrazioni da decorare e tanti segnalibri in regalo. 'Lotteria solidale' con l'estrazione di premi il cui ricavato della vendita dei biglietti sosterrà progetti di integrazione ludico didattici per bimbi diversamente abili, mentre con l'acquisto di bambole realizzate a mano in Camerun si sosterranno progetti in Camerun e in Albania. Presso l'area ‘ippo kids’ (ore 11.00/16.00), laboratorio di disegno, parco giochi con giostre, trenino tour, passeggiate su pony (1 euro) e accesso in ippodromo con bici, pattini e pallone.

Punti di ristoro: area picnic, pizzeria con forno a legna, caffetteria del parco con 'menu ippodromo' (5 euro compreso giro sul pony, previa prenotazione entro sabato 25 al numero 333 65 999 37) e 'chiosco borbonico' con 'menu bimbo' (3 euro).

Presso l'area esterna mercato dell'usato e dell'artigianato (ore 6.00/14.00).