Torna il Corteo di Carnevale del Gridas di Scampia

Domenica 3 marzo 2019 ore 10:00 appuntamento con il 37° Corteo di Carnevale di Scampia.

Partenza dalla sede del GRIDAS (Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa).

Il tema di quest'anno: «'O CANTASTORIE ovverossia CHI 'A CONTA JUSTA E CHI NO». Rivalutiamo il ruolo e l’importanza di chi racconta e approfondisce le storie, indagando dietro i fatti, riscoprendo le persone dietro numeri, etichette e preconcetti.

La conoscenza come baluardo contro i pregiudizi e per il risveglio delle coscienze che consente di vivere da protagonisti il proprio quotidiano senza soccombere né farsi abbindolare dai tanti parolai che raccontano ben altre storie e frottole per annebbiare la vista e la realtà delle cose, manipolando coscienze. La Cultura al primo posto per poter scegliere consapevolmente quali storie vogliamo ascoltare e da chi farcele raccontare e per costruirne tutti insieme il finale.