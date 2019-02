III edizione del Carnevale Epomeo

Il Carnevale Epomeo giunge alla sua terza edizione.

Organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo con il Patrocinio del Comune di Napoli e della IX Municipalità Soccavo Pianura è gemellato Con la Fondazione del Carnevale di Saviano e con la direzione artistica di Francesco Cutolo.

La manifestazione, che si articolerà in due giorni, sabato 2 marzo dalle 14.00 alle 23.00 e domenica 3 marzo dalle 10.00 alle 14.00, sarà un’occasione di gioia e festa per i bambini ma anche per gli adulti: maschere e gruppi mascherati, bande ritmiche e musicali ed animatori per bambini non vedono l'ora di invadere via Epomeo libera dalle auto e piena di colori e di allegria.