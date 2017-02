Nel fine settimana di Carnevale, speciale rassegna per grandi e piccoli all'insegna di suoni e sapori da Chikù Gastronomia Cultura e Tempo Libero di Scampia.

Il programma:

-Giovedì 23 febbraio

dalle ore 16.00

Laboratorio per bambini di realizzazione di cappelli e maschere da materiali di riciclo a cura di Simona Ugolotti e l'Associazione Chi rom e...chi no con merenda a cura de la Kumpania

-Venerdì 24 febbraio

dalle ore 20.30

Concerto rurale di Simona Ugolotti, La Cantadina genovese (cantautrice contadina) con Cena e Apericena Contadino.

-Sabato 25 febbraio

dalle ore 18.30

Grande festa di Carnevale delle bande musicali dei Carnevali Sociali di Napoli, con Apericena gustoso.

-Domenica 26 febbraio

dalle ore 13.30

Pranzo di Carnevale.

Dopo il 35° Corteo di Carnevale di Scampia, che partirà dal Gridas in Via Monterosa 90/B alle 10:30, vi aspettiamo da Chikù a pranzo per un delizioso menù di Carnevale con lasagna di carne o vegetariana.

Gli eventi della rassegna “Carnevale di suoni e sapori da Chikù” sono ad ingresso libero.

E' gradita la prenotazione per la ristorazione.

Per info e prenotazioni: info@chiku.it

0810145681

3348421513