Carnevale al vascio: visita, cena e tombola vaiassa

Le Capere Tour propongono uno speciale appuntamento per un Carnevale 2020 sui Quartieri Spagnoli con cena in un contesto unico: il basso più bello, caratteristico e divertente di Napoli.

Murales, chiese, estrose illuminazioni: un viaggio imperdibile tra gli intricati e affascinanti "vicarielli" arroccati alle spalle di via Toledo. La visita guidata termina poi in un vascio, una tipica abitazione popolare napoletana, ex casa chiusa: qui, tra canti e buon cibo - ovviamente tipicamente napoletano del periodo del Carnevale - ci si potrà divertire cenando intorno a un unico tavolo e giocando poi alla tradizionale "tombola vaiassa".

DETTAGLI:

APPUNTAMENTO

SABATO 22 FEBBRAIO

ore 19:30 a Via Toledo nei pressi della banca BNL (angolo via Diaz)

Inizio tour alle ore 19.45

CONTRIBUTO

38 euro a persona comprensivi di visita guidata da una guida regionale abilitata, cena (due primi, due secondi, due contorni, acqua, coca cola, caffè), tombola con premi e intrattenimento.

Vino escluso: costo a bottiglia 5 euro.

L'’evento non è adatto a un pubblico non adulto

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E PAGAMENTO ANTICIPATO

PER INFORMAZIONI

www.lecaperetour.it

lecaperenapoli@gmail.com

Cell. 3289705049 / 3274910331

(Numeri attivi alle 9.00 alle 19.00)