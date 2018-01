Carnevale al Museo 2018

In occasione del carnevale il Centro Musei organizza, nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, attività ludico-didattiche rivolte a bambini dai 5 agli 11 anni.



Gli incontri, della durata di un’ora e mezza, prevedono attività di laboratorio in cui i bambini, guidati dagli operatori museali dell’Associazione Naturalia, tra giochi didattici, esperimenti, maschere e colori, trascorreranno il carnevale all’insegna del divertimento e della scienza.

Successivamente, accompagnati dai funzionari dei musei, i giovani visitatori vestiranno i panni di paleontologi con l’attività “Scava e impara” e intraprenderanno un fantastico viaggio virtuale nel mondo dei dinosauri.



L’iniziativa, rivolta a gruppi di massimo 20 bambini per turno, con inizio alle 10.00, alle11.30, alle 14.00 e alle 15.30, sarà attivata al raggiungimento di almeno 7 partecipanti.



Per partecipare alle attività dovrà essere effettuata la prenotazione entro il giorno 7/02/2018.

Costo: € 4 a bambino ( e1,00 ingresso + €3 operatore museale)

Info e prenotazioni: 0812537587 – prenotazionicm@gmail.com