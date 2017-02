Carnevale al Chiostro: giochi, musica e caccia a Dracula per i più piccini

In occasione del Carnevale, NonsoloArt propone una mattinata di divertimento per tutti.

Domenica 26 ore 11:00, appuntamento per grandi e piccini al Complesso di Santa Maria la Nova (dove si presume ci sia la tomba di Dracula) per trascorrere una giornata di festeggiamenti, di risate anche con i vostri figli.

In programma giochi di animazione, musiche e caccia a Dracula per i più piccoli. Non mancheranno coriandoli, giochi e stelle filanti. I piu' grandi potranno intanto godere di uno spettacolo dedicato alla commedia dell'arte di Pulcinella, la maschera napoletana per eccellenza. Infine ci sara' una visita narrata che vi fara' scoprire l'arte, la storia e tutti i segreti del meraviglioso complesso di Santa Maria la Nova.

Quota associativa 8 euro per tutti incluso ticket di ingresso al Complesso.

La prenotazione e' obbligatoria tramite email a info@nonsoloart.it oppure al numero 3936856305 (anche tramite whastupp).