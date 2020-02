Carnevale al Castello: caccia al tesoro per piccoli "Indiana Jones" al Maschio Angioino.

L'associazione DE REBUS NEAPOLIS, organizza per il Carnevale una Caccia al Tesoro per i bambini ed i loro genitori (o accompagnatori). Come bravi esploratori del mistero i piccoli visitatori aguzzeranno la vista e con l’aiuto di uno speciale investigatore, un attore professionista, seguiranno gli indizi che dovranno essere decifrati durante la visita, percorrendo i luoghi più segreti e inesplorati del castello: le antiche prigioni, la Sala delle Armi, i passaggi sotterranei che conducono alla Sala del trono, ed è proprio in questo luogo pieno di storia e misteri che assisteranno al fenomeno magico che avviene nella sala dei Baroni solo durante il Solstizio d’estate quando il sole è allo zenit. Al termine verrà consegnato un regalino carnevalesco ad ogni piccolo esploratore, un regalo speciale in un giorno speciale, un’occasione educativa unica per passare del tempo di qualità con i propri figli. Quando si impara giocando si ricorda per sempre! I bambini (e i genitori se vorranno) potranno indossare qualsiasi tipo di maschera.



Solo per i più grandi per chi lo volesse, ci sarà un percorso tra storia e mistero alla ricerca del santo GRAAL, dove la luce e la pietra vengono usate come scrittura per tramandare uno straordinario segreto. Il percorso si articola attraverso le seguenti tappe della durata di 45 minuti:

• Atrio del Castello: Alfonso d'Aragona e i cavalieri della tavola Rotonda.

• L'Arco di Trionfo e la sua simbologia nascosta.

• Il cortile: il legame tra Alfonso d'Aragona, Partenope e Virgilio Mago.

• La Sala dei Baroni e il Graal.



L’evento è in programma SOLO per il giorno:

‪DOMENICA 23 FEBBRAIO‬

INIZIO EVENTO: ORE ‪10:45‬

CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - POSTI LIMITATI.

Luogo: Napoli - Maschio Angioino

Durata evento: ‪1:30‬ ora

Punto d'incontro: all’esterno del Castello davanti al pontile d’ingresso.

La visita-gioco è pensata per bambini dai 6 ai 12 anni, ha una durata di ‪1:30‬ ora, un costo di 12 euro a bambino, mentre adulti, accompagnatori e partecipanti alla visita guidata facoltativa (Il Graal al Maschio Angioino) euro 15 a persona.

Il ticket prevede:

-visita-gioco (caccia al tesoro)

-animazione con attori professionisti in costume

-regalino carnevalesco



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Contattando ESCLUSIVAMENTE il seguente recapito:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

‪3511258465‬

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:‪3511258465‬

Sms: ‪3511258465‬

EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

