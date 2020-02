Carnevale 2020: musica, spettacoli, balli e divertimento a Torre Annunziata

Musica, balli e divertimento in Villa Comunale.

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, in occasione del Carnevale, ha organizzato una mattinata all’insegna della festa e dell’allegria.

L’appuntamento, per grandi e piccini, è fissato per domenica 23 febbraio, dalle ore 10,30 alle ore 13, presso la Villa Comunale di via Guglielmo Marconi.

Baby dance, spettacoli e simpatiche mascotte contribuiranno a rendere l’atmosfera del Carnevale magica ed esilarante.