Carnevale al MAV con i Lego: laboratorio di costruzioni dedicato a Leonardo Da Vinci

Domenica 23 febbraio al MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (Na), sito in via IV Novembre 44, si terranno i laboratori “Costruire con i Lego”, rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni, organizzati in collaborazione con Bricks 4 Kidz - Napoli.

In occasione della festa di Carnevale costruiremo una delle invenzioni che hanno reso celebre il maestro Leonardo Da Vinci. Indimenticabili costruzioni come la catapulta, la macchina volante, ecc, che ci aiuteranno a far conoscere il genio di Leonardo.

Questi gli orari dei laboratori, ognuno dei quali avrà durata di 1 ora:

I Laboratorio dalle 10:45 alle 11:45

II Laboratorio dalle 12:00 alle 13:00

Costo: € 6,00 a bambino

Età: dai 6 ai 10 anni

Per info e prenotazioni: prenotazioni@museomav.it / oppure whatsapp al 3298180053.