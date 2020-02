Carnevale di Chiaiano, tutto pronto: sfilata di carri e tanta musica

Carri allegorici, musica, balli di gruppo e tanto divertimento. Tutto è pronto nel quartiere di Chiaiano per festeggiare al meglio il Carnevale 2020, con un ricco programma dedicato sia a grandi che piccini. L’appuntamento è fissato per martedì 25 febbraio alle ore 15 quando tutti sono invitati a riunirsi in via Nuova Toscanella, nel piazzale della scuola elementare Giovanni XXIII. La sfilata, poi, procederà per il seguente percorso: Rione 25/80; via Croce; via Chiesa di Polvica; via Arco di Polvica; via Aldo Cocchia; via Spinelli; via Santa Maria a Cubito; Corso Chiaiano; Villetta San Nicola di Bari. L’evento è stato organizzato dalla parrocchia “San Nicola di Bari in Polvica” e dal comitato festa dell’Associazione “San Nicola di Bari”.