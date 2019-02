Grande Festa per il Carnevale allo Zoo di Napoli

Un carnevale da favola attende i bambini allo Zoo di Napoli domenica 3 marzo 2019, con un programma ricco di laboratori e spettacoli dalle ore 9.30 e per tutta la giornata. Sia i più piccoli che i loro genitori, troveranno un’accoglienza pensata ed organizzata per rendere unica la giornata di svago, in uno dei pochi polmoni verdi della città, dove rilassarsi, e partecipare alle attività della festa, con numerosi focus su tutti gli esemplari, sempre al centro di ogni attività del parco, per sensibilizzare i visitatori alla loro tutela.

Ma è carnevale ed oltre a imparare bisogna divertirsi, infatti gli operatori del parco hanno preparato un festeggiamento unico nella sua storia, con una programmazione ricca di intrattenimento, approfondimenti sugli animali e tantissime sorprese!

Per cominciare tutti i bambini che verranno in maschera riceveranno un coupon per tornare gratis allo Zoo. Il programma ha inizio dalla mattina e fino alla chiusura del parco. Per tutta la giornata esibizioni di Trampolieri- Giocolieri- Sputafuoco professionisti si esibiranno nel parco. Nel piazzale, contemporaneamente il nuovo pick-up dello zoo sarà dipinto dallo street-artist e writer Ghost21 che dipingerà live nel piazzale. Ed ancora Face Painting per tutti, con due operatori che truccheranno tutti i bambini che li raggiungeranno alla loro postazione, con anche un mascheraio.

Ma non è finita, c’è il momento speciale dedicato alla costruzione del carro di Carnevale: con gli operatori, che insieme ai bambini, costruiranno un carro allegorico per la Parata speciale di fine giornata.

La Parata di Carnevale infatti durerà dalle 15.00 alle 16.00, perché non cè carnevale senza parata e lo Zoo non può che assecondare i desideri e le gioie dei bambini. Qui tutti i partecipanti e gli artisti, man mano che raggiungono gli exhibit degli animali, potranno lanciare speciali coriandoli commestibili alle varie specie della fattoria.

Per questa speciale giornata l’acquisto del biglietto Online è Consigliato: http://bit.ly/Carnevalezoo