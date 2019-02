Carnevale 2019: gli appuntamenti a Napoli e in provincia

Sfilate di carri allegorici, balli in maschera e grandi festeggiamenti, tanti gli appuntamenti da non perdere a Napoli e in provincia per il Carnevale 2019:

Ecco un elenco di iniziative (in continuo aggiornamento) selezionate da NapoliToday:

GLI APPUNTAMENTI A NAPOLI

CARNEVALE SOCIALE DEL CENTRO STORICO

Torna il Carnevale Sociale del Centro Storico promosso dalla Rete Strummolo. L'appuntamento con la sfilata tra le vie del centro antico di Napoli è per martedì 5 marzo alle 15.00, con partenza dall'ex Asilo Filangieri in vico Maffei (traversa di via San Gregorio Armeno). Tema della kermesse di quest'anno è "Vir bbuon - miettete 'e llente".

CARNEVALE DEL GRIDAS DI SCAMPIA

Domenica 3 marzo ore 10:00 appuntamento con il 37° Corteo di Carnevale di Scampia. Partenza dalla sede del GRIDAS (Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa). Il tema di quest'anno: «'O CANTASTORIE ovverossia CHI 'A CONTA JUSTA E CHI NO». Rivalutiamo il ruolo e l’importanza di chi racconta e approfondisce le storie, indagando dietro i fatti, riscoprendo le persone dietro numeri, etichette e preconcetti.

CARNEVALE NAPOLETANO AL VOMERO

Maschere, dolci e sfilate al Carnevale Napoletano in programma dall'1 al 5 marzo al Vomero. Via Scarlatti e via Luca Giordano faranno da contesto alle performance di attori che interpreteranno i personaggi legati alle maschere più famose. Fiore all’occhiello della kermesse, la sfilata in costume dei cani, accompagnati dai loro padroni.

