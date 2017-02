“Equità nelle diversità": V° Carnevale di Giugliano in Campania

Anche per questa edizione del progetto “Cultura Open Source. Laboratori, arte e cultura in libertà” l'Associazione Set Me Free proclama il V° Carnevale di Giugliano in Campania, con la partecipazione di scuole, associazioni, collettivi e singoli cittadini.

Le piazze e le strade del centro storico verranno attraversate ancora da bambini e ragazzi in festa, colori, arte e creatività. Maschere e scenografie, realizzate con materiale di riciclo nei laboratori sia nelle scuole, in collaborazione con i circoli didattici primo, terzo e settimo e con la scuola media “Cante”, che in piazza aperti a tutti, a partire dal 5 febbraio ogni domenica fino al momento del corteo finale (domenica 26 febbraio alle ore 10).

Il tema distintivo di questo Carnevale 2017, al quale sono tutti invitati, è “Equità nelle diversità. Per l'uguaglianza di accesso alle possibilità”: