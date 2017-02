Grande Festa di Carnevale a Città della Scienza

"A Carnevale ogni Scienza vale!" appuntamento domenica 26 febbraio per una grande festa ricca di attività a Città della Scienza.

In programma:

Dimostrazioni e laboratori scientifici e science show

- La chimica dei colori, pomodoro sbrodolone, i palloncini tra magia e scienza, travestimenti animati: il mimetismo degli esseri viventi;

- Laboratori di pittura: attività creativa, differenziata per fasce d’età, sull’espressività del viso … aspettando Corporea…

- MINIONS: giochi di abilità in compagnia degli allegri e colorati personaggi dei cartoni animati;

- MASTER CHEF: Attività culinarie e di mira;

- TWISTER GIGANTE: il famosissimo gioco TWISTER in formato gigante per una sfida tra bimbi per il perfetto equilibrista;

- ART ATTACK: i bimbi creeranno un’opera di pittura utilizzando pistole a tempera e tanta mira;

- L’ANGOLO DELLE FOTO: uno scatto per portare a casa la tua esperienza a Città della Scienza!

- LA MAGICHITE: gran Spettacolo finale nell’auditorium di Città della Scienza, uno show di magia trasformismo e comicità, ideale per adulti e bambini con cambi d’abito e disegni che si animano e cantano. (A cura di Luca Lombardo)

Infine palloncini in regalo per tutti i bambini!!!

INFO 081/7352222 – 258-259-220

contact@cittadellascienza.it