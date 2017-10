"Carlo Poerio e l’Europa": manoscritti e autografi in mostra alla Biblioteca Nazionale

Manoscritti ed autografi di Carlo ed Alessandro Poerio, esposti nella mostra che si inaugura a Napoli, alla BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III, lunedì 16 OTTOBRE 2017 , alle ore 10,30 , alla presenza dell’On. Antimo Cesaro, Sottosegretario dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

La Biblioteca Nazionale di Napoli espone rari documenti e testi provenienti da un vastissimo fondo, racchiuso in circa 90 faldoni, donato nel 1934 da Irene Scodnick vedova di Matteo Renato Imbriani. Ed altri manoscritti ed autografi e preziosi testi provenienti dalle Carte Ranieri : l’immagine di Carlo Poerio condotto in carcere, i docomenti inerenti il processo sommario condotto dai tribunali borbonici nei confronti dei patrioti liberali. Accanto ad essi alcuni numeri dell’”Annuaire des deux mondes” e le celebri lettere scritte da Sir William Ewart Gladstone dopo il colloquio con Poerio in carcere – Two letters to the earl of Aberdeen on the state prosecution of the Neapolitain governement - che testimoniano l’interesse dell’opinione pubblica straniera sulle tragiche vicende che condussero all’ergastolo Poerio.

Lettere e corrispondenze, pagine autobiografiche di Poerio, Spaventa, Settembrini e dei loro compagni di lotta. I documenti originali della nomina di Carlo Poerio a cittadino dello Stato di Sardegna e, in particolare, le parole del giuramento al Re . L’importante si inserisce nel percorso espositivo allestito in occasione del 150 anniversario della morte di Carlo Poerio , ma si distingue per la rarità dei documenti che permettono di apprendere da fonti dirette le vicende umane e personali di Carlo Poerio e quelle della sua famiglia, i suoi rapporti coni più importanti letterati e uomini politici del tempo, da Paolo Emilio Imbriani (marito della sorella Carlotta), a Giovanni Manna, Giuseppe Pisanelli, Bertrando e Silvio Spaventa, Luigi Settembrini. Ma anche di comprendere la profondità delle sue posizioni liberal-moderate, il suo forte senso europeistico ed il suo impegno per la creazione di una monarchia costituzionale prima nel Regno delle Due Sicilie, poi in Italia.

Dopo il saluto dell’ Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, ne parleranno: Renata De Lorenzo (Università Federico II), Francesco Mercurio(Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli) Paolo Franzese (Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli), Mariolina Rascaglia (Resp. attività culturali della Biblioteca) Gaetano Damiano (Resp. Conservazione e Tutela, Archivio di Stato ). Conclude l’incontro un reading dell’attrice Valeria Vaiano tratto dal libro “Carlo Poerio. Una vita per l’Unità d’Italia”, di Anna Poerio,(MR Editori ).