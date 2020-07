"Argiento Vivo", Carlo Faiello in concerto

Il 24 luglio all'Arena Teatro Area Nord, uno spettacolo coinvolgente dove il ritmo, l’energia, la danza hanno un ruolo determinante, una sorta di Moto perpetuo, senza fine, all’insegna del puro divertimento, ma anche, e soprattutto, con la tentazione di soddisfare il bisogno di un numero sempre più consistente di persone che desidera rigenerarsi attraverso ritmi popolari.

Carlo Faiello, con l’ausilio di sette musicisti, due danzatrici e un fonico propone, di volta in volta, elementi tradizionali della musica folk o brani di sua composizione, facendo riscoprire l’argento vivo addosso al pubblico presente che la vita convenzionale da troppo tempo ha rimosso.

“Argento Vivo” si propone come occasione per riprendere contatto non solo con il proprio corpo, ma anche con la propria anima, mente, cuore….come un Ballo Infinito, naturale e benefico, nel tempo e nello spazio, senza l'apporto di alcuna forza dall'esterno, ma soltanto ed unicamente con la potenza della musica.