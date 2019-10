Carl Brave & Frah Quintale live a Napoli per il Red Bull SoundClash

Carl Brave e Frah Quintale si sfideranno nel Red Bull SoundClash, una battaglia musicale unica nel suo genere in cui i due artisti si troveranno uno di fronte all’altro, con il pubblico nel mezzo. E sarà il pubblico a decretare il vincitore di ognuna delle fasi della sfida, che vedranno gli artisti eseguire i loro brani sia in versione originale che alternativa, ma anche cover dell’amico/avversario (Carl e Frah sono prima amici che rivali), e un brano a testa in compagnia di alcuni secret guest, fino al gran finale a sorpresa.

L'appuntamento con lo speciale “scontro sonoro” è al Palapartenope il 23 novembre