Presentazione del libro "Le carezze ai tasti" di Viola De Vivo

Giovedì 31 maggio 2018 alle ore 18:00, presso la Libreria Raffaello in via M. Kerbaker, 35 (Napoli), sarà presentato il libro “Le carezze ai tasti” di Viola De Vivo: un romanzo sul potere della musica, che muove i fili di due vite.

Viola De Vivo, napoletana, è giornalista pubblicista nel settore cultura e spettacolo, e lavora come redattrice e responsabile della comunicazione. È laureata in Lettere classiche, Filologia, letterature e civiltà del mondo antico, Canto, Musica vocale da camera.

Con l’autrice intervengono l’editrice Lina Anielli (Alcheringa Edizioni) e il giornalista e critico musicale Marco del Vaglio.

Ne “Le carezze ai tasti” talento, sentimento, introspezione e sessualità si armonizzano in arditi contrappunti.