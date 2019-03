“Caravaggio. Napoli”: a Capodimonte la grande mostra sul Merisi

Dal 12 aprile al 14 luglio, al Museo di Capodimonte, arriva “Caravaggio. Napoli”: la grande mostra sul Merisi.

La mostra approfondisce il periodo napoletano del pittore e l’eredità lasciata nella città partenopea, fondamentale alla costituzione della poetica barocca e alla diffusione del naturalismo caravaggesco nella pittura del XVII secolo in Europa.

Dopo 15 anni dall’ultima esposizione che Capodimonte ha dedicato al maestro lombardo (Caravaggio. L’ultimo tempo 2004) nuove scoperte e recenti dibattiti internazionali saranno presentati in mostra insieme alla ricostruzione di una dettagliata crono-biografia che riorganizzerà le conoscenze letterarie e documentarie (edite e inedite) del periodo.

Attraverso un rigoroso approccio scientifico saranno messe a confronto le opere del Merisi eseguite a Napoli, provenienti dai Musei italiani e stranieri, tra cui prestiti straordinari quale La Flagellazione del Musée des Beaux-Arts di Rouen.

L’esposizione costituisce dunque un’occasione unica nel panorama delle molteplici iniziative espositive sull’opera di Caravaggio, per ragionare sullo scorcio, estremo ed affascinante, dell’esistenza dell’artista, consentendo una maggior comprensione dei suoi anni a Napoli e della loro importanza per lo sviluppo della pittura in Italia e in Europa.

DETTAGLI

a cura di Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger

Sala Causa

mostra esterna al percorso museale

biglietto SIAE 14,00 euro

biglietto: mostra + museo: 15,00 euro

BIGLIETTI IN PREVENDITA: http://bit.ly/CaravaggioNapoliTICKET

In foto: Flagellazione, Métropole Rouen Normandie - Musée des Beaux-Arts, Rouen © C. Lancien, C. Loisel /Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie