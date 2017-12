Il Caravaggio di Milo Manara: tavole inedite al Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

Dodici appuntamenti proposti da COMICON per il Caravaggio di Milo Manara, che animerà le sale de ilCartastorie | Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli (via dei Tribunali, 214), tutti i sabato, dal 9 dicembre 2017 fino al 24 febbraio 2018.

Nei corridoi dell’Archivio saranno esposte 8 tavole estratte dal volume del fumettista “Caravaggio. La tavolozza e la spada”, ed altre 8 tavole inedite, in anteprima assoluta, che saranno contenute nel secondo volume dedicato al celebre artista, in uscita prossimamente per la Panini Comics, dal titolo “La grazia”. Tra queste ultime, quelle relative alla realizzazione, proprio a Napoli, del dipinto “Le sette opere di Misericordia”.

L’esposizione delle opere di Manara si animerà delle atmosfere e dei suoni di un antico banco: il pubblico potrà così diventare testimone delle vicende legate proprio al pagamento della celebre opera di Caravaggio.

L’acquisto del biglietto darà inoltre diritto alla visita guidata organizzata dall’Associazione Culturale NarteA al percorso multimediale Kaleidos di Stefano Gargiulo Kaos Produzioni, cuore del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

Un’iniziativa che risponde pienamente all’obiettivo de ilCartastorie di valorizzare le scritture dell’Archivio Storico del Banco di Napoli - che conservano la storia di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia dal 1500 ad oggi - tramite le più diverse forme artistiche. Con COMICON si coniuga infatti l’intento di raccontare le storie in esso custodite con lo spirito vivace dei fumetti, in un incontro tra cultura ed entertainment.

Partenze gruppi alle ore 10.30/12.00

Prenotazioni: www.ilcartastorie.it

Informazioni al numero +39 081 450732 int.4

Costo del biglietto: adulti 7,00 € / 13 – 17 anni 5,00 € / 0 – 12 anni: gratuito