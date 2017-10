Captain Morgan sbarca a Napoli: 3 serate di animazione nei luoghi della movida partenopea

Il 20, 27 e 28 ottobre in prossimità di alcuni locali situati nel frequentatissimo quartiere Chiaia si svolgeranno le Feste leggendarie di Captain Morgan. In queste occasioni sarà possibile incontrare Captain Morgan e le sue Morganettes (le ragazze del Capitano) in carne ed ossa, interpreti di vivaci rievocazioni che animeranno le serate partenopee. Il Capitano più celebre della nightlife - ispirato al realmente esistito Captain Sir Henry Morgan, corsaro al servizio della corona inglese che navigò nel Mar dei Caraibi nel XVII secolo - coinvolgerà il popolo della notte in singolari performance live dal sapore “leggendario” e andrà in giro alla ricerca di nuove reclute per la sua ciurma. In omaggio, ai più “temerari” partecipanti alle Feste leggendarie, l’ambìto cappello del Capitano, divenuto ormai gadget simbolo delle serate in città.

L’iniziativa nasce in concomitanza con il lancio, da parte di DIAGEO Italia, della campagna di comunicazione di Captain Morgan, spirit drink a base di rum caraibico miscelato con spezie e aromi, che vede il brand protagonista, fino al 28 ottobre, di una maxi affissione tra via Filangeri e Piazza Rodinò e di una campagna video mobile geolocalizzata.

Le date delle feste leggendarie:

20 e 27/10 à JAZZY - Via Bisignano, 61

20 e 27/10 à WILD - Via Bisignano, 50

20 e 27/10 à BAR BELLEDONNE – Vico Belledonne, 5

20 e 27/10 à SPRITZ - Via Bisignano, 45

20 e 27/10 à CHANDELIER - Vico Belledonne, 34/35

20 e 27/10 à BEAT – Via Ferrigni, 26

28/10 à SWIG – Via Martucci, 67

A partire dalle ore 22.