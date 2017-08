Nuoto, 52° edizione della Capri-Napoli: maratona del Golfo lunga 36 km

Domenica 3 settembre la 52° edizione della gara di nuoto in acque libere Capri-Napoli.

Torna ancora una volta l'appassionante sfida di 36 km valida come tappa conclusiva della Coppa del Mondo 'Grand Prix Fina' che vedrà al via 29 atleti in rappresentanza di 8 nazioni.

Si parte alle 10.25 dalle Ondine Beach Club di Capri e l'arrivo è previsto per le 16.30 nelle acque antistanti il Circolo Posillipo di Napoli.