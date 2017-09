Capri Comics, ospiti d'onore della V edizione Bruno Enna e Fabio Celoni

Un programma ricco di appuntamenti quello della V Edizione di Capri Comics, che quest'anno per la prima volta oltre a tenere banco nella sala consiliare del Comune di Capri vedrà una serie di eventi ad Anacapri nel prestigioso Centro Multimediale Mario Cacace. Lo sceneggiatore Bruno Enna ed il disegnatore Fabio Celoni saranno gli ospiti d'onore della manifestazione che si avvale del patrocinio e della collaborazione dei due comuni dell'isola ed è organizzata dall'Associazione Culturale Arcadia presieduta da Davide Ferrigno con la collaborazione dei Forum dei Giovani di Capri ed Anacapri.

Enna e Celoni, due figure di prim'ordine del panorama del fumetto italiano vantano entrambi una carriera ricca di successi presso due colossi del fumetto italiano ed internazionale: Disney e Sergio Bonelli Editore.

Gli appassionati e i tanti turisti che a settembre scelgono Capri come meta di vacanza potranno incontrare i due autori in varie occasioni: si inizia venerdì 8 Settembre alle 19.00 nella Sala Multimediale del Centro Mario Cacace di Anacapri con un incontro dal tema “Parodiamo! Tecniche e segreti della parodia a fumetti.” Sabato 9 Settembre alle ore 11 sempre ad Anacapri il workshop di disegno con Fabio Celoni. Nel pomeriggio alle 18 appuntamento a Capri nel palazzo municipale in piazzetta con un incontro dal tema “Come si fa un fumetto? Dall'idea alla tavola” a cui parteciperanno entrambi gli ospiti.

Dal fumetto al cinema il passo è breve, domenica 10 settembre alle 10.30 nella Sala Consiliare di Capri verrà proiettato il film Watchmen di Zack Snyder al quale seguirà un dibattito con Enna e Celoni che sviscereranno la sceneggiatura ed i segreti della pellicola. Alle 16.30 sempre nella sede del Comune di Capri il workshop di sceneggiatura con Bruno Enna.

Gran finale della manifestazione domenica alle 19.30 al Centro Multimediale Mario Cacace ad Anacapri dove si terrà anche la premiazione del contest di disegno “Parodiamo!”, un concorso aperto a tutti con i partecipanti che si cimenteranno nella realizzazione di una tavola originale, rivisitando in chiave di parodia un personaggio del mondo dell'horror.

In entrambe le location saranno messe in mostra le tavole originali dei due maestri che spaziano nella loro vasta produzione.

Con la quinta edizione di “Capri Comics 2017” si consolida ancora di più l'appuntamento di settembre con il fumetto sull'isola azzurra. Nelle scorse edizioni l'Associazione Culturale Arcadia ha portato sull'isola grandi nomi del fumetto come Giancarlo Alessandrini, Bruno Brindisi, Lorenzo Ruggiero e Giuseppe Ricciardi.