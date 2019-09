Cappella Sansevero Tour tra mistero, alchimia ed esoterismo

L’associazione De Rebus Neapolis, presenta il tour dedicato alla Cappella Sansevero, in una visita guidata, accompagnati da esperti di alchimia ed esoterismo, che vi sveleranno oscuri segreti legati alla pietra filosofale.

Napoli è da sempre considerato un luogo intriso di misteri alchemici orbitanti intorno al personaggio più esaltante e scioccante del ‘700: il settimo Principe di Sansevero, Raimondo De Sangro, che ancora oggi incute timore in chi lo sente nominare. Un alchimista diabolico che faceva rapire poveri disperati i cui corpi dovevano servire per i suoi turpi esperimenti. Solo questo? Niente affatto! La "Camera Caritatis”, luogo in cui si può passare da una dimensione corporea ad una sconosciuta, un mondo parallelo mai esplorato. La Porta Alchemica da cui nessuno è mai tornato per raccontarlo.. Dove è esattamente questo portale? Proveremo a scoprirlo insieme attraverso il nostro percorso che ci porterà dalle origini della chiesa di Santa Maria della Pietatella e proseguirà fino all'attuale “Cappella Sansevero”. Vedremo cose straordinarie, comunque le si voglia considerare.

Entrando la prima impressione è quella di trovarsi in una chiesetta rettangolare di stile barocco, ricca di fregi e dipinti. Circondati dalle meravigliose Virtù, esempi massimi dell'arte scultoria, conosceremo il simbolismo massonico celato dietro ogni singola opera, scopriremo il mistero che avvolge il sepolcro del Principe ed i suoi messaggi celati, completando con il Cristo Velato, miracolosa opera del Sammartino. Andremo ancora a visitare le macchine anatomiche e ne conosceremo i segreti a tutt'oggi oggetto di studio per la comunità scientifica. Il nostro tour proseguirà Su Via dei Tribunali, per visitare, addossata al campanile della chiesa della Pietrasanta, la Cappella Pontano (1492) voluta dal celebre umanista Giovanni Pontano, all’epoca segretario di Ferdinando I d’Aragona e unanimemente considerato maestro alchemico. Il Pontano fece costruire la cappella in memoria perenne della moglie Adriana Sassone morta nel 1490. Vi mostreremo il magico fenomeno riguardante il sole che al solstizio d’estate tocca un particolare elemento architettonico della cappella. Inoltre il segreto numerologico legato ad essa dove per la prima volta i nostri esperti vi riveleranno i significati alchemico-esoterici della sua struttura e delle lapidi.

Concluderemo il nostro viaggio "iniziatico" con un brindisi presso il laboratorio dell'antico liquore esoterico "Limoncello".

