Cappella Sansevero Tour: da Giordano Bruno a Raimondo De Sangro, al di là del bene e del male

L’associazione De Rebus Neapolis in questo tour speciale omaggia gli anniversari di due illustri personaggi che hanno segnato la storia della città di Napoli.

Inizieremo con la Visita guidata alla Cappella Sansevero per la ricorrenza del 310° anniversario della nascita di Raimondo De Sangro, occasione per ammirare il ritorno del Ritratto opera di De Mura collocato nella sacrestia della Cappella Sansevero, al termine del percorso di visita. Vedremo cose straordinarie, comunque le si voglia considerare.

Circondati dalle meravigliose Virtù, esempi massimi dell'arte scultorea, conosceremo il simbolismo massonico nascosto dietro ogni singola opera, scopriremo il mistero che avvolge il Cristo Velato e il sepolcro del Principe con i suoi messaggi occulti. Andremo ancora a visitare le macchine anatomiche e ne conosceremo i segreti a tutt'oggi oggetto di studio per la comunità scientifica.

Continueremo poi alla volta della vicina basilica di San Domenico Maggiore, per ricordarne la straordinaria figura nel luogo dove iniziò il percorso spirituale Giordano Bruno, in occasione dell’anniversario della morte. Filosofo e precursore dell'illuminismo noto anche per la sua tragica fine da eretico, arso vivo nell’anno 1600 dall’Inquisizione cattolica a Campo de’ Fiori a Roma.

Andremo a svelare i particolari rapporti tra la basilica di San Domenico Maggiore e Giordano Bruno, accolto nel monastero quando decise di entrare nell’ordine domenicano, nel 1565. Racconteremo il legame tra il filosofo nolano e la cappella dedicata a San Martino di Tours di proprietà della famiglia Carafa di Santa Severina, una delle più suggestive della basilica.

All’interno del complesso monumentale di San Domenico Maggiore, scopriremo le origini della piazza e della basilica e le vicende felici ed avverse che hanno coinvolto l’edificio sacro in un viaggio sul filo tra esoterismo e fede, tra sacro e profano.

Visiteremo alcune cappelle dove sono avvenuti miracoli ed altre dove la sorte infausta ha prevalso.

“A una nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova visione dell’uomo”

cit. Giordano Bruno

