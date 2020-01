Tour Guidato alla scoperta dei Capolavori di Capodimonte

Il 5 gennaio vi porteremo a caccia dei Capolavori del Museo di Capodimonte! La nostra visita inizierà dal ritratto di papa Paolo III Farnese, l’iniziatore della magnifica collezione del museo, e da lì, raccontando la storia dei Borbone passeggeremo per il primo piano ammirando i più bei dipinti presenti nelle sontuose sale. Andremo poi al secondo piano per scoprire insieme il massimo capolavoro del museo, ovvero la Flagellazione di Cristo di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ci soffermeremo insieme, però, anche sui capolavori della pittura medievale e su manufatti di ogni tipo e straordinaria bellezza. L’ingresso al museo è gratuito, in occasione della prima domenica del mese.

Punto di incontro: Cortile del Museo - ore 10:30

Durata: 2 ore circa

Costo: 10 euro a persona con radio. Bambini fino ai 12 anni gratis. Ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro. (L’ingresso al Museo è gratuito)

Info e prenotazioni: 388 441 8739; artemiss.tour.napoli@gmail.com