A piedi a Capodimonte lungo gli itinerari della Collina Gentile tra Arte, Natura e Cultura

Tre week-end, dal 30 settembre al 15 ottobre e 4 percorsi speciali a Napoli, tra arte, natura e cultura per scoprire o riscoprire, passeggiando, 'la collina gentile' di Capodimonte: da Piazza Museo a Capodimonte (porta piccola) attraverso il Corso Amedeo di Savoia (2,4 km 36 minuti); dalla stazione Museo della Metropolitana Linea 1 a Capodimonte risalendo Via Sant'Antonio a Porta Grande Capodimonte (1.9 Km 30 minuti); dalla ex Caserma Garibaldi in Via Foria a Capodimonte Porta Grande attraverso il Moiariello (2 km 31 minuti); da Via Michele Tenore a Capodimonte attraverso Sant'Eframo, la via dei ''prevetarielli'', Via Ponti Rossi (2,9 km 42 minuti).

L'iniziativa nasce dal "Laboratorio di turismo sostenibile Capodimonte e Municipalità 3"di cui fanno parte: l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, la Municipalità Stella San Carlo all'Arena, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il MANN, l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e le Catacombe di San Gennaro.

Sette le Associazioni che hanno risposto all'appello della Municipalità che accompagneranno i partecipanti, turisti e cittadini a Capodimonte attraverso i "sentieri" del Moiariello, di Sant'Antonio a Capodimonte, dei "prevetarielli" o risalendo le scale della Principessa Jolanda e quelle di Santa Maria delle Grazie a Capodimonte.

Del resto Capodimonte non è così lontano partendo da Via Foria, a nord delle mura dell'antica città. Secondo Google Maps il tempo di percorrenza degli itinerari varia dai 30 ai 42 minuti, anche se per ammirare la bellezza e apprezzare la storia degli itinerari le passeggiate dureranno circa 2 ore.

PROGRAMMA DELLE PASSEGGIATE

Sabato 30 settembre

ore 9,30: Da via Michele Tenore a Capodimonte attraverso Sant’Eframo, la via dei “prevetarielli”, via Ponti Rossi. A cura dell'Associazione Matilde Serao

Appuntamento Via Foria angolo Via Michele Tenore - contributo associativo

info e prenotazione obbligatoria 3398244975; 3409375444

ore 10:00: Dalla ex Caserma Garibaldi a Capodimonte attraverso il Moiariello

Quando Capodimonte non è soltanto la Reggia, una delle più importanti residenze borboniche, ma anche il parco con gli altri edifici d’interesse storico, i casini nobiliari, il belvedere del Moiariello con i suoi vicoli, sui quali svetta la misteriosa Torre del Palasciano. Storie di munacielli e belle mbriane, di fantasmi e presenze misteriose prenderanno vita lungo il percorso, in scenari suggestivi

a cura dell'Associazione Viviquartiere

Appuntamento ingresso Caserma Garibaldi lungo Via Foria - Contributo associativo

percorso animato, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazione obbligatoria: 3396304072 – info@viviquartiere.com

ore 10:30: La strada verso la Reggia: il nuovo “corso” della storia da Piazza Museo a Capodimonte attraverso il Corso Amedeo di Savoia

a cura dell'Associazione locu Iste

Appuntamento: angolo Museo Archeologico su Via Santa Teresa degli Scalzi – contributo associativo -

Info e prenotazione obbligatoria: 3472374210; locusisteinfo@gmail.com;

Domenica 1 ottobre

ore 9:30: Dalla ex-caserma Garibaldi a Capodimonte attraverso il Moiariello

A cura dell'Associazione Matilde Serao appuntamento ex Caserma Garibaldi Via Foria

contributo associativo - info e prenotazione obbligatoria 3398244975 - 3409375444.

ore 9,30: Da via Michele Tenore a Capodimonte attraverso Sant’Eframo, la via dei “prevetarielli”, via Ponti Rossi

Associazione Matilde Serao

appuntamento Via Foria angolo Via Michele Tenore

info e prenotazione obbligatoria 3398244975; 3409375444.

ore 10:00 e ore 16:00: "Alla scoperta dell’antico Borgo dei Vergini a Capodimonte risalendo Via S.Antonio a Capodimonte"

a cura dell'Associazione Mercatari

appuntamento fermata Metropolitana di Piazza Cavour - Contributo Associativo

Per info e prenotazione obbligatoria :338 7649647

ore 11:00: La Strada Del Re, Tra Arte,Storia, Sfogliatelle E Taralli…dai Vergini a Capodimonte risalendo Via Sant'Antonio a Capodimonte Lungo il “Miglio Sacro”, dove un tempo Carlo di Borbone, papi e cardinali passavano in carrozza, per rendere omaggio a San Gennaro e per raggiungere la Reggia di Capodimonte, attraversando i meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità ed arrampicandosi sulla “sagliuta d’à scunocchia”. Palazzo dello Spagnolo, Palazzo Sanfelice, la casa di Totò, i costoni tufacei, la storia, gli aneddoti e la bellezza di questi luoghi, unitamente alla bontà degli assaggi gastronomici, vi lasceranno senza fiato e con la voglia di ritornarci.

A cura dell'Associazione Viviquartiere - percorso animato e saporito

Appuntamento alla stazione della metro di Piazza Cavour, linea 2 - Contributo associativo

Info e prenotazione obbligatoria: 3396304072 – info@viviquartiere.com

Sabato 7ottobre 2017

ore 9,30: Da via Michele Tenore a Capodimonte attraverso Sant’Eframo, la via dei “prevetarielli”, via Ponti Rossi. A cura dell'Associazione Matilde Serao

appuntamento Via Foria angolo Via Michele Tenore - contributo associativo

info e prenotazione obbligatoria 3398244975; 3409375444

ore 10:00: La Collina Gentile – Arte, Natura e Cultura da Via Foria a Capodimonte” Dall'ex caserma Garibaldi a Capodimonte attraverso il Moiariello Passeggiata Consapevole - Meditazione camminata Appuntamento ex caserma Garibaldi via Foria si procede verso via Giuseppe Piazzi, attraverso il Moiariello

a cura dell'Associaizone Liberamente

info e prenotazione obbligatoria 3316028301

ore 10:00 e 16:00:Da Piazza Museo a Capodimonte attraverso il Corso Amedeo di Savoia

a cura Associazione Mercadari

appuntamento Metropolitana Museo – Contributo Associativo Per info e prenotazioni: Associazione Mercatari 338/7649647

ore 10:30: da Via Michele Tenore a Capodimonte attraverso Sant’Eframo, la via dei prevetarielli, via Ponti Rossi Lungo gli antichi poderi di Santa Maria degli Angeli alle Croci e della salita dei “prevetarielli” a Sant’Eframo Vecchio

a cura dell'Associazione Locus Iste

Appuntamento Via Michele Tenore angolo Via Foria – contributo associativo

Info e prenotazione obbligatoria: 3472374210; locusisteinfo@gmail.com;

ore 16:00 Dalla Caserma Garibaldi a Capodimonte attraverso il Moiariello L’itinerario da Via Foria si inerpicarsi lungo la “Collina Gentile” di Capodimonte fino a raggiungere il bosco percorrendo le antiche scale del Moiariello, fra storie e leggende del luogo.

Appuntamento ex Caserma Garibaldi (in Via Foria)

contributo associativo

Prenotazione obbligatoria 3388408138 - plvesuvio@libero.it

Domenica 8 ottobre 2017

ore 9,30 Da via Michele Tenore a Capodimonte attraverso Sant’Eframo, la via dei “prevetarielli”, via Ponti Rossi. A cura dell'Associazione Matilde Serao

appuntamento Via Foria angolo Via Michele Tenore

info e prenotazione obbligatoria 3398244975; 3409375444.

ore 10:00: dai Vergini alla Salita Capodimonte la passeggiata del re - la strada verso la reggia

a cura dell'Associazione Locus Iste

Appuntamento: presso Porta San Gennaro – contributo associativo

Info e prenotazione obbligatoria: 3472374210; locusisteinfo@gmail.com

ore 10:30: Da Piazza Museo a Capodimonte attraverso il Corso Amedeo di Savoia L’itinerario conduce attraverso un percorso pedonale lungo la Collina Gentile al Bosco di Capodimonte risalendo le scale della Principessa Jolanda per uno sguardo dall’alto su bellezza e paesaggio.

A cura di Legambiente Parco Letterario Vesuvio ONLUS

appuntamento ingresso Museo MANN – contributo associativo

Prenotazione obbligatoria al 3388408138 - plvesuvio@libero.it

sabato 14 ottobre

ore 10:00 – 16:00: Da Piazza Museo a Capodimonte attraverso il Corso Amedeo di Savoia

a cura Associazione Mercadari appuntamento fermata Metropolitana Museo – Contributo Associativo

Per info e prenotazioni obbligatoria cell. 3387649647

domenica 15 ottobre

ore 10:00: La Strada Del Re, Tra Arte,Storia, Sfogliatelle e Taralli…Dai Vergini A Capodimonte Risalendo Via Sant'antonio A Capodimonte Lungo il “Miglio Sacro”, dove un tempo Carlo di Borbone, papi e cardinali passavano in carrozza, per rendere omaggio a San Gennaro e per raggiungere la Reggia di Capodimonte, attraversando i meravigliosi borghi dei Vergini e della Sanità ed arrampicandosi sulla “sagliuta d’à scunocchia”. Palazzo dello Spagnolo, Palazzo Sanfelice, la casa di Totò, i costoni tufacei, la storia, gli aneddoti e la bellezza di questi luoghi, unitamente alla bontà degli assaggi gastronomici, vi lasceranno senza fiato e con la voglia di ritornarci.

Appuntamento alla stazione della metro di Piazza Cavour, linea 2

Contributo associativo: Per info e prenotazioni : 3396304072–info@viviquartiere.com – Facebook: Viviquartiere

Nei tre week end è possibile aderire ad una ulteriore passeggiata guidata nel Parco e Real Bosco per ammirare le specie arboree nostrane ed esotiche. Inizio ore 14,30 - fine ore 16,30 con contributo associativo appuntamento Porta Grande

info e prenotazione obbligatoria 3398244975; 3409375444.