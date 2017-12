Capodanno con delitto: una fine d'anno all'insegna del "giallo"

Il 32 dicembre, il Pozzo e Il Pendolo propone il consueto appuntamento con una fine d'anno nel segno del "giallo" con il Capodanno con delitto".

"Noi qui al Pozzo e il Pendolo - spiegano dal suggestivo teatro di piazza San Domenico - amiamo raccontare storie. Ci piace anche giocare con le storie. E lo faremo anche a Capodanno: finiremo l’anno vecchio e cominceremo il nuovo dentro una storia, provando a portarci dentro, da protagonisti, tutti quelli che parteciperanno. Il Capodanno con delitto è questo: una storia da vivere da protagonisti, una storia gialla, perché il giallo ha un fascino inossidabile al quale è difficile sottrarsi, che sarà ambientata durante una notte di san Silvestro. I nostri ospiti parteciperanno ad un cenone, a buffet, ma ossequioso della tradizione, e lentamente scivoleranno in una storia. E dovranno venirne fuori in qualche modo, svelare il mistero, smascherare l’assassino, rimettere a posto i tasselli di una vicenda intricata. I brindisi di mezzanotte, i giochi, la musica, tutto quello che per convenzione appartiene a festeggiamenti di Capodanno faranno parte di una storia pensata per far perdere il confine tra la realtà e la fantasia e per fare in modo che ciascuno dei partecipanti per una notte, quella storia possa viverla in prima persona"

prenotazioni: 081 5422088 | info@ilpozzoeilpendolo.it

Il menù del cenone a buffet.

Antipasti:

Bicchierini di cus cus con zucchine e salmone

Cocktail di gamberi in salsa rosa

Cuoppo al profumo di mare

Polpo su letto di patate

Pan canasta

Bignè con crema di asparagi

Quadretti di pizza con le scarole

Primi piatti:

Mezze maniche al sapore di mare

Riso venere con dadolata di pesce spada e menta

Secondi piatti:

Medaglioni di orata con maionese di agrumi

Spiedini di baccalá con mela verde

Insalata russa

Insalata di indivia, mele e melograno

Insalata di finocchi con arance

Bicchierini di cotechino con lenticchie

Buffet di dolci Natalizi