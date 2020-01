Sabato 25 gennaio in prima serata "Capodanno Cinese al Vic' Street" in via Giuseppe Martucci 44, Napoli

Secondo lo Zodiaco Cinese il 2020 è l'Anno del Topo e quest'anno la festa del capodanno cinese ha inizio il 5 febbraio 2019 (Capodanno Lunare / Festa della Primavera della Cina)



In prima serata ci saranno biscotti della fortuna danze dei ventagli e maschere pittoresche.

NB abbigliamento colore Rosso

Menu da 15.00, 20.00 e 25.00 euro