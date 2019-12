Vico Equense, Capodanno 2020 all'insegna della musica

San Silvestro e Capodanno all’insegna della musica a Vico Equense. Musica per tutti i gusti e per tutte le all’età, come è giusto che sia nei giorni che salutano il 2019 e abbracciano il 2020. Sì parte il 31 dicembre sera in piazza con Tony Staiano, il dj Cirovsn e la performance degli Spillenzia, che dalle 00.30 fino alle 3 del mattino faranno ballare i giovani ed i turisti che affolleranno Piazza Umberto I. Il soul della giovane ed affermata band spazia dagli inediti alle cover dei pezzi "disco" più celebri alternando la musica italiana con quella internazionale.

Il primo gennaio, invece, nella Chiesa dei SS Ciro e Giovanni tradizionale concerto di apertura del nuovo anno con la S.C.S. & Ossca Simphony Orchestra composta da 45 elementi tra archi, fiati e percussioni che si esibirà in Valzer e Polke di Strauss e nel grande repertorio brillante classico-viennese.

Grazie alle numerose iniziative organizzate dal Comune nei borghi e nei casali, il richiamo turistico ottenuto in queste Feste da Vico Equense è stato sorprendente. Merito va anche al progetto di videomapping e giochi di luci “Vico si proietta”, finanziato dalla Camera di Commercio e realizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’ACoVE, grazie al quale ogni sera sono riprodotte sulle facciate delle chiese del centro immagini e video a tema natalizio e continuano anche le mostre presepiali a Seiano e nella chiesa dei SS Ciro e Giovanni.