Speciale Notte di Capodanno 2020 all'Augusteo con Sal Da Vinci

Speciale appuntamento per la notte di Capodanno 2020 al Teatro Augusteo di Napoli. Dalle ore 2, in scena ci sarà Sal da Vinci con il suo nuovo spettacolo “La Fabbrica Dei Sogni”.

Sal Da Vinci, ideatore e regista dello show insieme a Ciro Villano, ne è anche il protagonista accanto all’attrice Fatima Trotta, conduttrice di successo, tra i volti noti della televisione italiana. Ad impreziosire il cast, ci sono: Francesco Da Vinci reduce dall’ultima stagione di Gomorra, Ettore Massa, C. Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio. La direzione artistica e la coreografia sono a cura di Marcello e Mommo Sacchetta, supervisione artistica è di Lello Arena.

Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero. È un artista “pazzo”, un sognatore, che immagina di trasformare le vecchie mura in cui abita in una casa di cura che possa accogliere i reietti della società e dar loro la possibilità di realizzare le loro aspirazioni: dar vita a un teatro in cui portare in scena i loro racconti. In questo progetto folle e pieno di straordinaria umanità, fa capolino un agente di polizia; incaricato dello sfratto della struttura, si lascia invece coinvolgere dai sogni dell’artista, diventando complice di una storia incredibile.

Lo spettacolo è in scena al Teatro Augusteo dal 20 dicembre al 12 gennaio.

Infoline: 081 414243

Prezzi biglietti: platea 35,00 €; galleria: 25,00 €

Circuito di vendita online: http://bit.ly/LaFabbricaDeiSogni_shoponline