Capodanno sul mare, tra fine dining e music show al Labelon Experience Beach Club

Martedì 31 Dicembre, Labelon Experience beach club, il nuovo beach club della costa flegrea, propone una festa di fine d’anno sul mare tra fine dining, musica dal vivo, bollicine e fuochi d’artificio.

I grandi saloni del beach club al secondo piano, affacciati sulle due piscine e sul mare, ospitano un dinner show per 500 persone pensato per il divertimento di tutta la famiglia.

La cena spettacolo, realizzata in collaborazione con Eventi Méditerranèe, prevede animazione per i bambini, live show con la musica di Maurizio Filisdeo e un menu sofisticato: pregiate ostriche Belon, alghe e crostacei i protagonisti delle entrée e degli antipasti. Due i primi piatti serviti al tavolo, scialatielli gragnanesi al granchio reale e pomodorini del Vesuvio, chicche di patate Pastificio Leonessa ripiene di provola di Agerola su fonduta di Parmigiano, burro e salvia con guanciale croccante. A seguire turbante d’orata con gambero reale e insalatina di rinforzo e capitone in tempura. Dolce il finale con panettone artigianale, struffoli, savarin a crema, frangipane all’amarena, caprese al cioccolato e graffette calde con composta di frutta fresca. A mezzanotte zampone e lenticchie e l’immancabile spettacolo pirotecnico che illuminerà la spiaggia di luci e colori.

Per la notte di San Silvestro Labelon Experience Beach club diventa location unica per un Cenone all’insegna della buona cucina e del divertimento.

Il costo della serata è di 130€ per adulto e 60€ per bambino per prenotazioni è possibile scrivere a info@labelon.it.