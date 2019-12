Capodanno 2020, Gran Galà all’Ammot con Greg Rega

Dopo il successo dello scorso anno con Walter Ricci, torna il Gran Galà di Capodanno all’Ammot di Marina di Varcaturo. Quest'anno tra spettacolo, alta cucina, champagne e fuochi pirotecnici si aspetta il nuovo anno in grande stile.



Lo Chef Alessandro Turtoro ha immaginato un menu che segue le regole e i valori della cucina tradizionale in un’ottica di innovazione culinaria. Naturalmente su richiesta sono disponibili opzioni vegetariane e vegane. Una sensazionale Dinner Show di Capodanno da vivere in una magica atmosfera natalizia con vista mare, con un’accoglienza in un ambiente elegante e comodi posti al tavolo per brindare con Champagne il 2020.

L’artista Greg Rega, vincitore del programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax su canale 5, sarà il principale protagonista dello show, accompagnato dalla sua band per uno straordinario ed unico spettacolo musicale con conto alla rovescia vista mare.



A seguire tutti gli ospiti potranno celebrare il nuovo anno nello spirito effervescente di un grande party e proseguire la notte animata da Giò Iannotta e il DJ Set.



È possibile prenotare per cena la di gala di Capodanno 2020 oppure partecipare anche al solo party, a partire dalle ore 23.30.



L’Ammot è dotato di parcheggio privato riservato per i partecipanti alla serata di Capodanno 2020.



Ecco le tariffe:

· pacchetto cena + party: 150,00 Euro per persona. Bambini fino 3 anni gratis, fino a 12 anni 50% con menu dedicato; dai 12 anni in su prezzo intero.

· Ingresso solo party (dalle ore 23.30),1 flute di champagne e 1 drink incluso: 50 Euro a persona.

Dress code: abito da sera per le donne; abito elegante per gli uomini.



Info e prenotazioni: + 39 327 31 95 706