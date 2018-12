Capodanno 2019 a Villa Sabella

Villa Sabella lascerà tutti senza fiato per celebrare in un ambiente esclusivo l'inizio del nuovo anno: una posizione privilegiata che domina l'incantevole golfo di Baia, la Sala d'Arte con i suoi affreschi del primo Novecento, la Sala Belvedere e i suoi mosaici, la Sala Cielo posta al terzo piano e dotata di una suggestiva terrazza.



Cena spettacolo a partire dalle ore 20:00 con Maurizio Fillisdeo

Disco dalle ore 1:30 con Dj Paulus, Raf Sbriglia, Dario P



Aperitivo di benvenuto

Acque minerali, succhi di frutta

Selezione di finger food, lecca-lecca di salmone e alici, verdure in tempura



A tavola

Antipasto: tartare di tonno rosso, sfoglia croccante con mousse al salmone, cono di zucchina, creme fraiche e gamberi, insalatina di polpo di scoglio e sedano rapa



Crudo: ostriche e tartufi di mare



Primi: fusilli di pasta fresca in polpa d'Astice e frutti di mare, con pomodorinidel Vesuvio e salsa al Prezzemolo. Risotto con seppie, bottarga e carciofi.



Secondo: cilindro di Pesce Bianco con Gambero Imperiale, Cicoria e Uva passa.



Centro tavola: fritto tradizionale di Baccalà e Capitone



Dessert: selezione di dolci Natalizi (pandoro, panettone, struffoli e roccocò)



Corner buffet: cotechino e lenticchie



Drinks: ogni 4 persone acque minerali, bottiglia di vino, bottiglia di prosecco.



Costo cenone 150 euro a persona

Costo disco 35 euro con drink

Costo tavoli a persona 40 euro basic position, 50 euro gold position

Info whatsapp per cene, tavoli & ticket 3331668156



Villa Sabella

Via Terme Romane, 23/27, 80070 Bacoli NA

Ampio parcheggio custodito.