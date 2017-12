Capodanno 2018 a Villa Paradiso di Pozzuoli

Capodanno 2018

VILLA PARADISO di Pozzuoli

————-

Formula CENONE + VEGLIONE 80€

Programma: Animazione, spettacolo brasiliano e Disco

*Acquista la tua prevendita



DESCRIZIONE SERATA: Villa Paradiso & Black&White. Presentano:

Domenica 31 Dicembre 2017 Gran #Cenone_di_Capodanno

DESCRIZIONE Serata Cenone di Capodanno:

Un cenone all’insegna della buona cucina e del divertimento, in un ristorante ampio e moderno, con un’ampia piazzetta privata adornata da una splendida cascata. Durante il cenone Live Show con animazione Alle 24 Fuochi d’artificio in piazzetta e dopo tutti nel Black & white a ballare. Apre le danze lo spettacolo brasiliano a seguire dj set.

— Un ampia sala Per la gioia dei bambini ed il relax dei genitori verrà dedicata ai più piccoli con Animazione, gonfiabili, regalini e le mascotte originali dei… #super #pigiamini !! —

(Ingresso in discoteca nn consentito ai bambini)

Menù Cenone Adulti 80€

APERITIVO

– Aperitivo di benvenuto al tavolo con flûte di Chardonnay alle fragoline accompagnato da canapè farciti e bollini alle noci e alle olive.

ANTIPASTI:

– Salmone marinato alla granella di nocciole e riduzione di balsamico.

– Alici marinate al pepe rosa.

Insalatina di mare su letto di rucola e julienne di crudite’di verdure.

– Mousse di ricotta aromatizzato con gamberi in salamoia.

– Crostino dorato con bianchetti al limone.

CENTRO TAVOLA

– Capesanta del pescatore

– Zuppetta di mare dello chef.

– timballo di riso Venere melanzane e pesce spada.

PRIMO PIATTO

– Mezzo Pacchero alla pescatora con scampi.

SECONDO PIATTO

– Filetto di orata gratinato al prezzemolo con patate a spicchi aromatizzate

CENTRO TAVOLA DELLA TRADIZIONE

– baccalà, capitone e insalata di rinforzo

DESSERT

-Frutta secca + Dolci natalizi

Panettone e prosecco x tutti!

– Lenticchie e cotechino beneauguranti

Alle 24.00 Fuochi Pirotecnici con Brindisi d’augurio!

Il tutto compreso di servizio, coperto, Acqua, bibite e vino

___________________________

Menù Bambini 30€ con animazione tutta la notte

ANTIPASTI

– Prosciutto mozzarella

– bruschette e zeppoline

PRIMO PIATTO

– Pennette alla sorrentina

SECONDO PIATTO

– Cotoletta con patatine fritte

DESSERT

– Dolci natalizi e bibite

___________________________

N.B. #Promozione #Cenone #Capodanno

80€ adulti 30€ bambini

_______________________

– Ampio parcheggio esterno custodito

– Sala Interna climatizzata e Area Piazzetta privata.

– Per la gioia dei bambini ed il relax dei genitori, sala dedicata ad area giochi con animazione

Affrettati a prenotare! I posti sono limitati!!!

——–

INFO E PREVENDITE: 3334923600

——–

DOVE SIAMO: VILLA PARADISO. Via Monteruscello 22, 80078 Pozzuoli (uscita tang. monteruscello Sud, svoltare a destra direzione Quarto e proseguire per 1 Km. Allo svincolo Quarto-Monteruscello Proseguire per 1 Km in direzione Quarto. Siamo nei pressi del Mobilificio Fima)